La modelo que tuvo un picante chat con el novio de Nicole Neumann mandó al frente a José Manuel Urcera con un filoso comantario

Mientras Nicole Neumann y José Manuel Urcera están de vacaciones en Punta del Este, estalló un escándalo por la filtración de mensajes privados entre él y una mujer. Ahora la modelo que tuvo el picante chat con el piloto, lo mandó al frente con un filoso comentario en diálogo con el programa A la tarde (América).

Luego de que trascendieran las capturas de pantalla de la charla con Urcera, Melina Eugster confesó: “A Manu lo conozco hace mucho por las carreras. Yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común, porque salen muchos trabajos cuando no traen promotoras de Buenos Aires, nos convocan acá”.

Luego, Eugster no dudó en afirmár que desde que José Manuel Urcera comenzó su romance con Nicole Neumann se volvió más accesible para otras mujeres. “Yo tuve llegada, por así decirlo, en la carrera que hubo acá en octubre. Me contactó él después de la carrera. Pasó eso del chat que mostraron, que se dio a conocer, que nos podíamos a llegar a encontrar, quizás, tal vez, en Las Grutas cuando él fue a pasar Año Nuevo”, afirmó la modelo en diálogo con el mencionado programa.

Con ese filoso mensaje, Eugster mandó al frente a Urcera como responsable de la situación de conquista. En tanto que cuando le preguntaron sobre Neumann, la joven respondió: “Creo que vino ella acá [al sur], yo no la vi a ella porque obviamente es Nicole Neumann y yo no la crucé. Ni a ella ni a las nenas. Pero yo ahí igual no tuve contacto con él”.

Además, Eugster se encargó de remarcar que la comunicación con José Manuel Urcera no ha sido frecuente, sino que hablaron en pocas ocasiones. “Yo a él no le escribía y menos por la situación de él, de estar en pareja”, dijo en relación al vínculo del piloto con Nicole Neumann.

Sobre el presunto responsable de la filtración del chat, Melina Eugster dijo que podría ser por una captura que ella le envió a sus amigas. “Calculo que después de esto, no me quiere ver ni en figurita”, aseguró. De todas formas no descartó la posibilidad de un encuentro. "Es un chico muy lindo", remarcó.