Nazarena Vélez tuvo que ir de urgencia al médico en plena temporada teatral y dio detalles de su salud

Nazarena Vélez tiene una vida muy activa, tanto arriba como abajo del escenario, que suele compartir con sus dos millones de seguidores en la red. En esta oportunidad, la actriz contó que tuvo que ir de urgencia al médico en plena temporada teatral y reveló su diagnóstico tras la preocupación de sus fans.

Actualmente, Nazarena Vélez está instalada en Las Grutas, Río Negro, junto a su pareja y su hijo menor haciendo presentaciones de la comedia Fiesta en Las Grutas. Desde allí, la artista se mostró a través de sus historias de Instagram en la sala de espera del hospital San Antonio, ciudad cercana al balneario donde ella se encuentra.

Tras generar preocupación, Nazarena aclaró en otro posteo: “Me vine a hacer un chequeito que tenía que hacer para sacarme algunas dudas. Está todo bien por suerte”.

Al recibir varias consultas de sus seguidores, Nazarena Vélez optó por completar: “Me están preguntando un montón por qué fui al doctor hoy. Es que me encontré un bultito que no me gustó un carajo. Me lo encontré hace una semana y no quería esperar hasta marzo a volver e ir a ver a mi ginecóloga. Así que averigüé y me fui a hacer una ecografía hoy”.

Finalmente, la actriz remarcó: “Gracias a Dios está todo bien. Hay que hacerse los controles, hay que chequear, no hay que dejar pasar la salud y eso es lo que hago. Y gracias a Dios todo está muy bien. Gracias a todas las que se preocuparon por mi”.

En los últimos días, Nazarena Vélez también se encargó de aclarar los tantos tras los rumores de un grave problema de salud de s hija Barbie. “Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío. Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, reclamó.

Barbie Vélez había contado que tuvo inconvenientes con problemas en su garganta por lo cual no pudo hablar durante unos días, y por esos sus fans se preocuparon.