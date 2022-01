El verdadero motivo de la separación entre Fito Páez y Cecilia Roth

El amor entre Fito Páez y Cecilia Roth comenzó en 1991, durante un verano en Punta del Este. Según las personas que estuvieron presentes ese día, y las propias palabras de los protagonistas, fue amor a primera vista.



Sin embargo, en aquel entonces la actriz se encontraba casada y viviendo una vida repleta de éxitos en España. Pero cuando no pudieron controlar más su amor, la intérprete decidió separarse y comenzar una relación con el cantante.



Aunque se encontraba triunfando con el cineasta Pedro Almodóvar, la actriz argentina decidió regresar a su país natal. Cuando se instaló nuevamente en Argentina, los dos comenzaron una intensa historia de amor.

Juntos decidieron formar una familia y fue así que adoptaron a Martín. También decidieron contraer matrimonio en 1999, aunque lo hicieron en secreto y con sus seres queridos más íntimos.



Sin embargo, la gran historia de amor que estaban viviendo terminó llegando a su fin. En el 2002 tomaron la decisión de distanciarse, ya que se comprendieron que no podían seguir juntos y prefirieron darle prioridad al bienestar de su hijo.



¿Por qué se separaron Cecilia Roth y Fito Páez?

Siempre existió mucha curiosidad y muchas dudas sobre la separación de Cecilia Roth y Fito Páez. Principalmente, porque se trataba de una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo en Argentina.



A través de la música, el cantante le dedicó muchas canciones y hasta álbumes enteros al gran amor de su vida. Uno de ellos fue "El amor después del amor", el cual se convirtió en uno de sus mayores éxitos.



Sin embargo, en el disco musical "Naturaleza sangre", el intérprete decide hablar sobre la actriz y sobre la ruptura que tuvieron que afrontar. “Oh nena ya sé que pasó la tormenta y también de que algo se llevó, oh nena dejemos que vuelvan los pibes. Los pibes que fuimos los dos. Necesitamos también el olvido. No puedo, no puedo sin vos“, dice en una de sus canciones.



"Todas las figuras que se vuelven hacia mí, son las sombras de un hechizo que pasó", dice el intérprete en la canción "Los restos de nuestro amor". Aunque no revela qué sucedió, deja en claro que la chispa del amor se fue apagando poco a poco y que le generó mucho dolor.



Por otra parte, algunos medios de comunicación aseguran que los conflictos comenzaron a suceder cuando Fito Páez y Cecilia Roth empezaron a trabajar juntos. Principalmente, durante la filmación de Vidas privadas, que fue dirigida por el cantante.



Poco a poco, los dos artistas comenzaron a separarse. Al principio aseguraban que se trataba por temas laborales y que por este motivo la actriz debía pasar algunas temporadas fuera del país. Sin embargo, cuando regresó a Argentina el cantante se fue a vivir a un hotel.





De acuerdo con Roth, volver a reencontrarse con su ex amor fue muy duro. “Nunca dejé de amar a Fito. Lo amaba como pareja y ahora lo amo como amigo, como hermano”, reveló durante una entrevista.



Ambos prefirieron separarse y ponerle fin a su amor para seguir manteniendo la buena relación y poder criar en paz al hijo que tienen en común: “Martín eso lo ve, ve la relación que tenemos y creo que eso lo tranquiliza mucho, lo pone fuerte, evidentemente“.



Y aunque ahora mantengan una amistad, el amor que sienten nunca llegó a su fin. De acuerdo a la actriz, el cantante siempre ocupará un lugar muy importante en su corazón. “Yo creo que Fito fue el gran amor de mi vida, hasta ahora por lo menos, es él”, aseguró.



