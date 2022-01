Tras los dichos de Érica Rivas, Marcelo Polino habló sobre la actitud de Florencia Peña

Algunos días atrás, la actriz Érica Rivas, quien se puso en la piel de la recordada María Elena Fuseneco en la exitosa sitcom Casados con hijos, habló nuevamente sobre su repentina y polémica salida del proyecto teatral que uniría arriba de las tablas a los artistas que formaron parte de la tira que se estrenó en 2005.

Sobre la producción de la obra que iba a traer el regreso de los Argento y los Fuseneco y que por la pandemia aún está en stand by, en diálogo con Julio Leiva, manifestó: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

Y agregó: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. A mi me echaron por romper las pelotas. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el or**".

Marcelo Polino y Florencia Peña

No hubo quien no se hiciera eco del tema y uno de los que salió a hablar fue Marcelo Polino. En su programa radial, el periodista se refirió a la actitud que tomó Florencia Peña, su compañera de Telefe. "Yo sé que Flor habló mucho con ella, a mí me consta que habló. Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar", indicó al aire.

Otro de los que también brindó su palabra fue Marcelo De Bellis, quien personificó al marido de Rivas en la ficción. "No es un proyecto ni siquiera hoy Casados con Hijos. Estaríamos hablando del pasado, sobre lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Casados con hijos nos cuesta soltarlo a todos", expresó a Intrusos.