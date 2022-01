Natalia Oreiro: cómo logró la ciudadanía rusa y cuál es su relación con Putin

No es noticia que Natalia Oreiro es una de las personas más queridas en Rusia. Desde hace varios años, la artista visita el país y realiza diferentes presentaciones que enloquecen por completo a sus seguidores.



Al igual que lo que sucedió en Argentina, la uruguaya logró ganarse el corazón del público con su simpatía, su forma de ser y su talento, de tal manera que las telenovelas que realizó en nuestro país también fueron un éxito allí.



Con Muñeca Brava los ciudadanos rusos pudieron descubrir a una joven con mucho talento y pasión por el mundo artístico. Junto a ella, vivieron una gran historia de amor y también aprendieron español.



El fanatismo por la intérprete fue tan grande que los rusos decidieron no olvidarse de ella y recordarla durante todos los años. Por este motivo la actriz continúa siendo un “boom“ en dicho país.



Fuente: Instagram - nataliaoreirosoy

Natalia Oreiro y su sorprendente vida en Rusia

Lo cierto es que Natalia Oreiro no solo logró conquistar a los ciudadanos de Rusia sino también al presidente Vladimir Putin. En más de una oportunidad la cantante demostró que mantiene una buena relación con el político.



De esta manera, la intérprete pudo conseguir la ciudadanía de dicho país. Aunque no tiene planes de mudarse de Argentina, la uruguaya aseguró que es un honor para ella contar con la ciudadanía y con el amor del público.



Cabe resaltar que no solo la cantante posee la ciudadanía rusa, sino que el presidente también se la otorgó a su hijo Merlín Atahualpa. En aquel entonces, la noticia fue compartida por el Kremlin a través de su publicación en el Boletín Oficial del gobierno de ese país.



Fuente: Instagram - nataliaoreirosoy

Pero, ¿cómo fue que la actriz convenció al presidente de que le otorgara la ciudadanía? Todo surgió con una presentación de Natalia Oreiro. Cuando fue invitada a un programa de televisión, el conductor la calificó como “la más rusa de las extranjeras”.



Al escuchar aquellas palabras, la actriz aseguró que es un honor para ella y también declaró, entre bromas, que el presidente le tendría que haber dado la ciudadanía de dicho país. Semanas después, la intérprete volvió a dejar en claro que siente un gran amor por Rusia.



Aunque aseguró que no tenía planes de irse a vivir al país, sí declaró que obtener la ciudadanía para ella sería todo un honor y una manera de agradecerle al público ruso por todo el amor que sienten por ella.





Tras dichas declaraciones, Putin no dudó en cumplirle el deseo a Natalia Oreiro. El pedido fue realizado oficialmente en 2020 para obtener la ciudadanía, la cantante tuvo que presentar datos sobre ella y sobre su hijo.



Todo finalizó en 2021, y mostró su emoción a través de un posteo en Instagram. “Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy“, escribió la actriz. En las fotografías aparece junto a su hijo y su esposo, Ricardo Mollo.



En aquel entonces aseguró que iba a regresar a Rusia cuando acabara la pandemia del Covid-19. Sin lugar a dudas, el vínculo que mantiene la cantante con los ciudadanos rusos es cada vez más grande y emocionante.



¿Qué opinas sobre esta relación?