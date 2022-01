Florencia Peña sigue en Flor de equipo: el inesperado motivo

El pasado 11 de enero, Florencia Peña sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que Flor de equipo, el programa que conduce por la pantalla de Telefe, llegaría a su fin.

"Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz", comenzó diciendo Flor en el comunicado que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Luego, detalló los motivos de su inesperada decisión: "La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida", expresó.

Tras las repercusiones de la noticia, rápidamente el canal de las pelotas comenzó a buscar un reemplazo para la conducción hasta marzo, ya que el espacio vacante en la grilla lo ocuparía Ángel de Brito con su nuevo programa. Pero todo parece indicar que Flor seguirá al frente durante el mes de febrero. ¿El motivo? hay problemas con las negociaciones para el traspaso definitivo del conductor de LAM.

Según informó el diario La Nación, la actriz y conductora habría acomodado sus horarios con sus otras actividades laborales y, en charla con Telefe y la productora Kuarzo, acordó continuar hasta que se solucione el tema.

Recordemos que este jueves, Laura Ubfal reveló el complejo obstáculo legal que podría alejar a Ángel de Brito de Telefe . "Legales del Grupo Clarín, en nombre de El Trece, habría mandado una carta documento a ViacomCBS alertando la posible similitud del formato de LAM", informó la periodista.

En este contexto, la gerencia del canal de las pelotas habría decidido no seguir con las negociaciones, al menos por el momento. Ahora habrá que esperar si las partes logran llegar a un acuerdo.