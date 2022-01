Carmen Barbieri reveló un llamativo detalle de su segundo contagio de Covid y contó cómo se siente

Este lunes trascendió que Carmen Barbieri nuevamente tiene coronavirus, y la capocómica permanecerá ausente de su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) durante unos días. Y ahora, en un nuevo día de aislamiento, la conductora reveló un llamativo detalle de su segundo contagio de Covid y contó cómo se siente.

Estafanía Berardi apareció en pantalla este martes junto a Fabián Medina Flores, y acto seguido informó que su compañero Pampito también está infectado. “Amaneció con 38 de fiebre y dolor de garganta. Lo vamos a tener por Zoom”, anticipó la panelista.

En comunicación telefónica con Carmen Barbieri, la artista expresó: “Me siento como ayer, quizás un poquito más dolorida de cuerpo. No tengo fiebre, saturo bien, pero me tira la cama. El médico me dijo que son tres días que me voy a sentir mal”.

Además, Carmen sorprendió a todos con una impersionante coincidencia. "¿Pueden creer que me infecté el mismo día y el mismo mes que el año pasado? Justo un año”, remarcó Barbieri.

Sin embargo, luego la conductora comentó que está esperanzada con respecto al curso que tendrá con la enfermedad que aazota al mundo. “Estoy tranquila porque estaba muy preocupada de que me internaran y volver a pasar por todo lo que pasé”, enfatizó.

Luego, Carmen Barbieri se preocupó por la posibilidad de haber contagiado a su compañero de trabajo. “Lamento mucho lo de Pampito. Espero que esté bien, hay que pasar estos primeros tres días que son bravos”, expresó.

Más tarde el periodista también se comunicó con el programa y comentó: “Hoy me desperté a las 6 de la mañana con mucho dolor de cabeza y dije: ‘Esto es Covid’. Ahora me duele la espalda y la garganta. Estoy como débil”.

Finlamente, Pampito admitió: “La noche que nos enteramos que Carmen tenía Covid yo dormí medio mal, perseguido porque yo no lo había tenido hasta acá. Me voy a hisopar hoy a la tarde. Me indigna no poder ir a trabajar”.