La ácida teoría de una conocida conductora sobre la salida de Florencia Peña de Telefe

Pocos días atrás, Florencia Peña sorprendió a sus admiradores con la triste noticia: a fines de enero termina con la conducción del ciclo que tiene en Telefe. La bomba la lanzó en sus redes sociales. "Quería contarles que a fin de mes termino con Flor De Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", comenzó diciendo.

Y explicó: "Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo".

Muchos salieron a hablar sobre su repentino final y una de las que opinó sobre el tema fue Susana Roccasalvo. La conductora de El Nueve no se guardó nada al aire y señaló: "Una de las sorpresas de la semana la dio Florencia Peña cuando anunció el final de su programa".

"El público no se lo imaginaba, pero nosotros sí, porque entre el programa que se está armando con Georgina Barbarossa, el pase de De Brito... que ya sabemos todos que él va a Telefe. Pero bueno, no está confirmado. Es decir, todo eso, más los compromisos de Florencia. ¡Se juntó todo!", continuó.

Susana Roccasalvo

Además, frente a las cámaras lanzó una ácida teoría. "A ver, las actrices jóvenes a las que le dan la oportunidad de conducir, obviamente toman esa oportunidad; pero cuando las empiezan a tentar con películas y obras de teatro… bueno, semejantes propuestas para una actriz con una edad plena donde pueden realizar todos esos trabajos. Bueno, la conducción es como que mucho no las subyuga", cerró.