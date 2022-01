Abel Pintos paró un show y se sinceró sobre un problema de salud

Abel Pintos detuvo su show durante el Festival de la Doma y el Folklore que se celebra en Jesús María, y se sinceró sobre un problema de salud frente a su público.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, confesó Abel Pintos.

Luego agregó: “Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por cien para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes. Yo necesitaba que ustedes sepan esto por si escuchan algo extraño. No me estoy sintiendo perfectamente bien, pero no me importa”.

Para tranquilizar a sus seguidores, Abel Pintos acotó entre aplausos del público: “Es una cuestión que puede suceder cada día. Estoy bien de salud y no es algo para preocuparse, pero lo quería compartir como lo hago con todo, siempre”.

Además, Abel Pintos tuvo un noble gesto al homenajear a un querido colega. “Quiero dedicar este recital especialmente a la memoria de Martín Carrizo, que es un ser adorable que nos dejó mucha música y hermosos recuerdos a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo”, expresó emocionado.