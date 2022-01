Así es la vida de Evangelina Anderson en Alemania

La vida de Evangelina Anderson cambió desde que conoció a Martín Demichelis. La modelo se alejó de Argentina para acompañar al amor de su vida en cada proyecto nuevo. De esta manera, recorrieron diferentes partes del mundo.



El gran cambio llegó cuando nació Bastián, el primero de sus tres hijos. Así, la hermosa historia de amor que estaban viviendo en Argentina pasó a ser mundial. Junto al pequeño, la pareja comenzó a vivir en otros países.



Han compartido bellos momentos en familia en Marbella y Manchester. Ahora, con dos niños más para cuidar y brindarle amor, el matrimonio comenzó una nueva etapa en un nuevo lugar: Múnich, Alemania.



Fuente: Instagram - evangelinaanderson

La vida de Evangelina Anderson en Múnich, Alemania

El amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis nació en 2007. Después de haber compartido muchos años en pareja decidieron dar un paso más en su relación y contrajeron matrimonio en 2015.



Actualmente son padres de tres bellos hijos: Bastián, Lola y Emma. Luego de haber recorrido el mundo entero debido al trabajo del ex futbolista, la pareja se estableció finalmente en Múnich, Alemania.



La familia se mudó a dicho país durante el 2020, debido a que el ex futbolista fue contratado para ejercer como entrenador de la categoría Sub 19 del Bayern Múnich. Antes, la pareja se encontraba viviendo en Málaga.



A través de su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson comparte postales de su nuevo hogar. Desde el primer momento la modelo logró adaptarse perfectamente a este nuevo país y a su nueva vida.



Esto se debe a que desde pequeña está acostumbrada a viajar. Según reveló ella misma, ya conocía Europa desde mucho antes de estar en pareja con Martín Demichelis. Cuando era más joven, viajaba acompañada de sus padres.



“Lo más lindo de integrarte en una nueva cultura es enriquecer tu vida, conociendo sus tradiciones, pero sin olvidarte de mantener las tuyas”, explicó en un posteo de la red social. Sin dudas, la modelo está muy feliz en Alemania.



Debido a la gran demanda y seguidores que tiene en su Instagram, Evangelina Anderson aprovecha para mostrar detalles de dicho país. De esta manera, comparte fotografías de los paisajes, también da a conocer información sobre las comidas y protocolos.







Tal es así que decidió realizar un video de “las cosas que no debes hacer en Alemania“. Allí comparte consejos para aquellas personas que desean visitar el país. Y, por supuesto, también comparte imágenes de su familia.



No caben dudas de que Evangelina y Martín están más enamorados que nunca. En las fotografías se los puede ver muy felices. Además, siempre están acompañando a sus hijos y con una sonrisa contagiosa en sus rostros.



¿Qué te parece la nueva vida de la modelo?