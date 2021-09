La respuesta de Cinthia Fernández tras ser denunciada por su desafiante baile frente al Congreso

El spot de campaña de Cinthia Fernández bailando frente al Congreso con poca ropa derivó en una denuncia por usar sin autorización el clásico Se dice de mí. Este jueves, la panelista y precandidata a diputada respondió a las acusaciones y las críticas.

Recordemos que los herederos de los autores del legendario tango que popularizó Tita Merello cruzaron una fuerte demanda contra Cinthia Fernández. Y en esta jornada, apenas comenzó la emisión de Los ángeles de laa mañana (eltrece), Ángel de Brito se refirió a la controversia.

"Estás denunciada en SADAIC, ¿sabías?", le dijo el conductor, en referencia al conflicto legal que enfrenta su panelista con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. ?"Eso se paga, mami", agregó Maite Peñóñori.

Lejos de mostarse preocupada, Cinthia puso cara de sorpresa y aseguró que no sabía que era incorrecto usar el clásico tango. Además, dijo que su abogado le aclaró que podía utilizar la canción.

La versión de Cinthia Fernández de la popular canción dice: "Se dice de mí, Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul* es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran. Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir, la cuota, ja, nunca llega. Más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ella no puede ser así. Voy por ahí".