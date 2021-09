El verdadero motivo detrás de la ausencia de Yanina Latorre en LAM

Los seguidores de Los ángeles de la mañana se sorprendieron esta mañana ante la ausencia de Yanina Latorre en el panel del ciclo de eltrece. Aunque previamente se había anunciado el faltazo, el misterio sobre los motivos duró hasta que Yanina salió en un móvil desde su casa y contó lo ocurrido.

"La tenemos en un móvil para que nos cuente", comentó el conductor previo a charlar con la panelista. "La verdad es que estoy con una gastroenteritis aguda tremenda. Pasé una noche fatal, no quiero entrar en detalles", reveló la mujer de Diego Latorre. "No sé qué pudo haber sido, pero ayer a la tarde empecé a sentirme mal, con la presión baja y después me descompuse. Me la pasé toda la noche en el baño", agregó entre risas. "Me siento mejor, muy pachucha pero mejor. No puedo salir de casa por obvias razones", concluyó.

Recordemos que esta semana Yanina protagonizó un fuerte cruce con Maru Botana. "Me arruinó la adolescencia", disparó la panelista de LAM sobre la mediática cocinera.

Luego, Yanina fue categórica en relación a lo que piensa sobre Maru. "Ella no tiene amigos y no la quiere nadie. No me sentaría ni a tomar un café", comentó, para luego finalizar con una picante reflexión: "Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?".