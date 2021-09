Agredieron a Dady Brieva en un restaurante: la defensa de su esposa

Dady Brieva y su familia pasaron un tenso momento en un restaurante al cual salieron a cenar y una mujer agredió verbalmante al humorista, situación que generó que la esposa del artista salga en su defensa.

Mariela Anchipi le dio detalles a Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina (AM La Once Diez). “Él maneja un ‘sin filtro’ impresionante en la vida. Trabaja de eso, de la exageración en sus comentarios. Por eso mucha gente lo quiere. Lo sufrimos mucho, a veces hay gente que hace comentarios innecesarios en lugares donde estoy con mis hijos, como en un restaurante. El otro día una mujer le dijo una gansada, y la gente misma del lugar dijo ‘qué desubicada’. La señora le dijo algo así como ‘¿por qué no te morís?’, un montón”, señaló la coreógrafa y bailarina.

Luego Anchipi agregó: “Es que es muy loco, es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón. Mi marido dijo muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dijo en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo. No somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no”.

Finalmente, sobre estas situaciones de tensión, la esposa de Dady Brieva contó cómo han llevado adelante todo esto frente a sus hijos: “Hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y saben que son hijos de personas públicas”.