Mariana Brey, angustiada: le robaron todo en la puerta de un shopping

En la tarde del jueves, Mariana Brey fue víctima de un hecho de inseguridad. Hoy, en la apertura de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, la angelita contó lo que le sucedió y reveló que guarda las esperanzas de recuperar varios de los objetos que le sustrajeron de su automóvil.

"Me robaron todo", comenzó diciendo frente a la mirada atónita de sus compañeros en el piso de eltrece. "Fue 17.15 de la tarde, dejé el auto estacionado en Anchorena y Corrientes, entré al shopping a cambiar algo y volví, por eso no lo puse en el estacionamiento, 17.30 ya estaba en el coche. Cambié el producto y subí a la camioneta, yo los jueves estudio coaching ontológico y 18.15 me tenía que conectar con la computadora, ahí me di cuenta que me habían sacado las cosas", continuó.

Y sumó: "Me sacaron todo lo que tenía, un bolso de accesorios que me regalaron, carpetas y estudios que hice que no le sirven a nadie".

Brey expresó que, todo indica que, utilizaron un inhibidor de alarmas para abrir su auto. "Averigüé y parece que es una modalidad común y que la gente camina por la zona y puede encontrar algunas pertenencias en los quioscos, las que no tienen valor, me dijeron que lol hiciera a ver si encontraba algo", contó esperanzada.

Equipo de LAM

Atenta al relato, Yanina Latorre, acotó: "No hay que dejar cosas en el auto, y hay que estar atento cuando uno cierra, que el cierre se efectúe, porque te inhiben cuando hacés el click".