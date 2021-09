Ángel de Brito dio una categórica explicación sobre su decisión de resguardar su vida íntima

Más allá de que Ángel de Brito suele hablar de la vida privada de muchas figuras del espectáculo, el conductor ha decidido resguardar su vida íntima, y ahora dio una categórica explicación sobre el tem.

En diálogo con Graciela Borges en el ciclo especial Confesiones (Infobae). "La verdad, hasta ahora que tengo 45, no me puedo quejar, la pasé siempre bien. Tengo una hermosa familia. Un millón de amigos que nada tienen que ver con este medio. Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido", aseguró Ángel de Brito.

Por su parte, Borges le señaló al periodista: "Vos tenés una especie de misterio alrededor tuyo que me parece que es importante guardar".

Mientras que el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) respondió: "Sí, no fue algo intencional, tiene que ver con mi carácter, siempre fui reservado, siempre fui tranquilo. Pero siempre me mantuve al margen. Como nunca me pidieron muchas explicaciones, no estoy acostumbrado a darlas. Siempre fui una persona, digamos, correcta, no desbarranqué nunca".