Polémica por una fuerte frase de Cecilia Milone para quienes se van del país

Cecilia Milone desató una polémicaa por una fuerte frase que publicó en un mensaje en Twitter dirigida a quienes deciden irse del país.

"Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí. Sólo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. Eso sí, cuando mejoren las cosas… no vuelvan, eh. No hace falta", escribió la cantante.

Entre las múltiples críticas que recibió la artista, se destaca la de una usuaria que comentó: "Es un buen pensamiento pero a vos nunca te faltó nada, qué más podes decir. Quiero oportunidad para mis hijos y si se le da la posibilidad afuera porque no tenemos derecho a vivir dignamente como vos. Mis hijos aman su patria y serán siempre agradecidos si deciden volver quién sos".

Lejos de quedarse callada, Milone respondió: "Me estás diciendo que tus hijos aman el país. Yo me refiero a los que se van odiándonos a todos los argentinos y a la patria. Esa es la gente que hace daño al país. No tus hijos, pobrecitos. Qué culpa van a tener ellos que quieren hacerse un porvenir".

Para completar su pensamiento, luego Cecilia Milone compartió un posteo en Instagram con la foto de su pasaporte argentino. "Podría tener la ciudadanía italiana. No la quiero. Este es mi pasaporte. Veo en las redes muchos argentinos mostrando orgullosos sus pasaportes de la comunidad europea y compartiendo su alegría por irse de un país que desprecian". La artista usó el hashtag "Yo Me Quedo", y agregó contundente: "Porque soy argentina en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. En tiempos adversos, los que te aman son quienes se quedan a tu lado".

Sin embargo, los comentarios negativos no se detuvieron. "Los que se van no lo hacen porque no aman a su país, se van por futuro, por la inseguridad y por sobre todo para tener calidad de vida que acá no hay, ni va ver nunca. Qué copado juzgar cuando tenés todo y te importa un cu... la gente. Hablar sin saber es más fácil", expresó enojada una seguidora. Mientras que otra sentenció: "La gente siempre comparte con alegría al emprender desafíos nuevos, con esperanza. Su comentario evidencia un resentimiento rancio y erróneo. Los países salen adelante si se queda la gente capaz, emprendedora. Esa gente se irá y volverá cuando le plazca. O Ud es la Portera?".