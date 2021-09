La reacción de Susana Giménez tras las fuertes acusaciones que recibió de Miguel Romano

Hace algunas semanas, Miguel Romano disparó fuertes acusaciones contra Susana Giménez cuando la diva comenzó a atenderse con otro peluquero, que además fue asistente del legendario estilista. Y ahora trascendió cuál fue la reacción de la diva frente al reclamo de su histórico colaborador.

Recordemos que Romano había criticado la actitud de la diva. “Me cayó muy mal, me siento dolorido, triste, porque digo: ‘¿Qué le hice?’ Me hubiese llamado y me hubiese dicho: ‘Mirá Miguel, me va a peinar este chico, no quiero que vayas a Uruguay’ y no hubiera tenido problema pero enterarme por los periodistas... me sentí mal. Es un gran cariño porque ella es todo para mí, hemos pasado una vida juntos. Lealtad, solo eso pedía”.

Miguel Romano, en los tiempos en que era el estilista exclusivo de Susana Giménez.

Además, Miguel Romano lanzó fuertes acusaciones sobre el nuevo peluquero de Susana Giménez. “Tengo rabia de ella y de él. Él se mete en la vida de Susana y otra gente importante, se hace el angelito. Hay que preguntarle a (Vicky) Xipolitakis qué clase de persona es. A ella le robó un anillo de su camarín. A mi hija le desapareció una bolsa de maquillajes y a Susana le avise que tenga cuidado y me dijo: ‘¡No! pobrecito, es buena gente’. En el fondo es muy ingenua. El tiempo me va a dar la razón”, había comentado el estilista en diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece).

Más allá de que el exasistente de Romano hizo unos cuantos viajes para atender a la conductora en Punta del Este, lo cierto es que él también fue el encargado de la cabellera de Susana para una sesión de fotos y una entrevista que ella hizo en Buenos Aires el mes pasado.

Lejos de sentirse tocada por el reclamo de Miguel Romano, la diva volvió a llamar a Osvi para que se encargue de su pelo y su maquillaje en sus apariciones en nuestro país. Además, según informa Pía Shaw en LA NACION, ya lo contrató para que se haga cargo de su estilismo el 8 de octubre próximo, fecha en que Susana Giménez será homenajeada en Punta del Este en el América Business Fórum.