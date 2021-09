El comentario de Luis Novaresio hacia Viviana Canosa que sorprendió a todos

La ausencia de Viviana Canosa al frente de sus programa en A24 sigue generando especulaciones sobre los motivos reales. Primero se habló que se había contagiado de Covid-19; luego se sumó el violento robo que sufrió y que no había mejorado el golpe en su pie.

Ahora fue Luis Novaresio quien habló este mediodía en Los ángeles de la mañana. Tras revelar que la periodista está atravesando un cuadro de laringitis, confesó cómo se llevan cuando se apagan las cámaras. "Ayer le hice un reclamo. Le mandé dos mensajes que nunca me contestó".

"En el año la vi dos veces. No compartimos estudio. No nos vemos. La gente cree que hablo con ella, pero es solo en el pase, porque no nos vemos", comentó, dejando en claro que su relación no es tan cercana como la gente cree. "¿Están bien con Canosa o tienen rispideces?", preguntó Ángel de Brito. "Tuvimos momentos heavy, pero esto es laburo y, como siempre digo, el laburo no es un club de amigos", respondió.

"Pensamos distinto en un montón de cosas, en el tema covid, en el tema aborto, en el tema del lenguaje inclusivo", enumeró el periodista. "El pase es un poco la televisión, parece que vamos a estallar pero no. Jugamos a cambiar ideas potentes porque los dos somos bastantes bravos", concluyó.