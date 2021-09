El duro cruce entre Diego Brancatelli y Paulo Vilouta por Cristina Kirchner que casi termina mal

Este lunes, en medio de un duro cruce con Diego Brancatelli por Cristina Kirchner, Paulo Vilouta casi se va de Intratables (América). El fuerte intercambio se dio cuando los periodistas hablaban del rol de la vicepresidenta en plena crisis del oficialismo.

Brancatelli aseguró que sus compañeros del programa de debate político quieren que el Gobierno fracase. "Ven todo lo negativo, haciendo especulaciones. Es insoportable”, se quedjó. A lo que Paulo Vilouta respondió con fuerza: “No es 678?. Entonces Brancatelli retrucó con ironía: “No, es el 876?.

En un momento de la discusión, Vilouta aseguró: “La doctora maneja todo”. Mientras que Brancatelli sentenció: “Los odiadores le dicen la doctora. Todas las personas que la odian le dicen la doctora, y es una falta de respeto”.

Visiblemente irritado, Paulo Vilouta advirtió: “Este es un programa periodístico, si vos vas a fijar ese tipo de condiciones y todas esas estupideces que dicen tus amigos en los actos, yo me retiro; porque yo acá vengo a trabajar de periodista, no vengo a trabajar de militante ni a jugar esa estupidez. Yo no odio a nadie. Cristina es abogada, punto. Hacé lo tuyo, no te metas conmigo. ¿Qué odiadores? Tenés colegas, somos periodistas, vos no hacés periodismo”.

Finalmente, Diego Brancatelli expresó: “Es agotador, hay que ser más equilibrado, analizar todo con mayor objetividad y conocer la rosca política. Es peronismo esto, lo que importa es la verdad, tenés que conocer un poquito más, no es todo con control remoto. Es peronismo, hay tensiones, hay intereses, es política”.

Cuando Alejandro Fantino quiso interceder entre los periodistas, el integrante defensor del oficialismo se quejó: “¿Cómo no me voy a enojar si le dicen la doctora?”. Mientras que Vilouta cerró con ironía: “¿Y cómo querés que le diga, la almacenera? No sean tan susceptibles”.