¿Fraude en Bake Off? Habló el chef que le dio clases a Silvina Santarelli

Menos de una semana pasó desde que se dio inicio a laa nueva edición de Bake Off Argentina y ya se desató la primera polémica del reality. Luego del gran escándalo que ocasionó el año pasado el engaño de Samanta Casais, todas las miradas están puestas en que se cumpla al pie de la letra las condiciones del concurso que establecen que todos los participantes deben ser amateurs.

Debido a esto, en los últimos días, se habló de un posible fraude porque señalaron a Silvina Santerelli de ser una cocinera profesional. Ahora, Pedro Lambertini, el chef que le habría dado clases a la participante, salió a hablar y a derribar los rumores que circulan.

"Es alumna mía Sil de hace mucho tiempo, no porque venga a todos los cursos que doy, sino que cada tanto que doy algún curso, llegó a algunas clases. Pero entiendo que el que fue ahí es una persona interesada en la cocina que alguna vez leyó sobre cocina o tomó clases de cocina", explicó el chef en diálogo con La Once Diez.

Y contó: "Ella llegó a mis clases como una alumna más, de las tantas que tuve. Ella es muy curiosa y muy habilidosa. A mis clases vienen profesionales y amateurs, y como en todo hay gente que tiene más o menos talento. En las clases participativas se notaba que le interesaba mucho el tema y eventualmente he ido al country donde vive ella con un grupo de amigas de ella que también tomaron clases y les di clases".

Además, reveló que la mujer incursionó en la cocina para implementar sus nuevos conocimientos en su hogar. "Ella nunca tuvo objetivos profesionales, ni un emprendimiento, siempre aprendió para hacer recetas en su casa y para su familia. Nos hicimos buenos amigos, tuve suerte de conocer a su familia, pero en ningún momento me manifestó intenciones de comercializar con la cocina y hacer de eso un negocio", señaló el cocinero.

Silvina Santarelli

En defensa de la concursante, cerró: "Samantha había trabajado y cobrado por trabajos de cocina, no es lo mismo. No es lo mismo que hacer un curso específico de tartas dulces, o sólo hacer algún tipo de postre. Es muy distinto, y muy fácil de comprobar. Eso marca la diferencia de que la persona es o no profesional".