El mal momento que vive Nazarena Vélez por culpa de un tratamiento estético

Si hay alguien que nunca ha escondido nada de lo que ocurre es Nazarena Vélez. A lo largo de su carrera, la mediática se ha caracterizado por hacer de su vida un gran reality y no tiene problemas en exponer sus asuntos más privados. Desde hace tiempo, se dedica a compartir videos en las redes y mantiene un vínculo muy cercano con sus fans.

Ahora, a días del casamiento de su hija, Barbie Vélez, la actriz tomó una mala decisión ya que le ocasionó resultados que no eran para nada los esperados. ¿Qué hizo? Para lucir radiante en la boda de su primogénita y Lucas Rodríguez, acudió a que le realizaran un tratamiento estético.

"Me están preguntando un montón qué carajo me pasó, sólo Dios lo sabe, pero esto fue por acomplejada, vieja y est****, se me ocurrió cuatro días antes del casamiento de mi hija, irme a pinchar para hacerme la joven…como si fueran a decir ‘¡Rejuveneció!’", comenzó diciendo frente a la cámara.

Y continuó: "Entonces, me fui a pinchar como una pel**** y me dieron unos pinchacitos de ácido hialurónico en los surcos de la cara pero no sé, se me hinchó y soy un chimpancé. Me tuve que ir a dar un corticoide, ¡nunca me había pasado! Me vengo pinchando desde los veinticinco, porque siempre acomplejada. Pero bueno, yo soy así... la tengo que cagar siempre".

Nazarena Vélez y el resultado de su tratamiento estético

En Instagram, más de uno aplaudió su sinceridad ya que no le teme al famoso "qué dirán" y se enseña sin ningún tipo de filtro tal cual es. Uno de los usuarios expresó: "Banco muy fuerte a Nazarena Vélez contando su realidad. Se muestra como es. Cuenta sus inseguridades o las cag**** que se manda. No está recomendando, aconsejando, ni haciendo apología de nada. Solo se expresa, me encanta su contenido".