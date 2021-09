Fabiana Cantilo reveló que fue amante de una famosa figura de la música

Fabiana Cantilo estuvo como invitada a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. Fiel a su estilo, la cantante protagonizó una charla super distendida y divertida, dedicándole gran parte del tiempo a recordar anécdotas de su extensa y exitosa carrera. Obviamente, también habló de sus romances con personalidades de la música, y aprovechó la ocasión para revelar que fue amante de Andrés Calamaro.

En relación al amor, la cantante reveló que actualmente no es una de sus mayores preocupaciones: "Hace ocho años que no la veo ni la siento. Hace ocho, casi nueve años que estoy limpia de toda sustancia. Y además, de esa otra sustancia que son los hombres. Soy muy feliz así".

"Yo salía con todos los músicos de rock. ¿Con quién no salí?", fue una de las frases de la invitada que sirvió como hilo conductor para la siguiente pregunta del presentador, que quiso saber más sobre qué piensa de su colega.

Luego Jey leyó comenzó con el ping pong de preguntas. "¿Le saldrías de garante a Andrés Calamaro?". Fabiana se rió y contestó: "Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama. Yo era novia de Andrés, fui amante". Sorprendido por la respuesta, el conductor quiso saber más detalles. "Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí, no... ¡el pelotudo! Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir".