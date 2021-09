El exabrupto de Marcela Tauro contra la dirigencia política

Durante la última emisión de Polémica en el bar se debatió sobre la difícil situación que atraviesan los jubilados en la Argentina. En este contexto, fue Marcela Tauro la que no pudo contener su bronca y disparó contra la clase dirigente.

"Este tema me pone muy mal. Me duele que pasen estas cosas los viejitos. Los políticos me parecen unos hijos de pu..., perdonen la expresión", comenzó comentando furiosa la periodista de chimentos.

"Lo importante acá son los jubilados. A mí me duele lo que pasa con ellos", agregó sobre los preocupantes datos sobre la inflación que afectan a todos los sectores de la sociedad, con mayor impacto en los abuelos.

Luego reveló que su madre cobra la jubilación mínima y que tienen que ayudarla junto a su hermana para que llegue a fin de mes. "A mí n o me importa que partido sea. Nadie hace nada. No recorren las calles para ver a la gente cómo está".