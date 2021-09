Tras sus fuertes declaraciones, Susana Giménez le respondió a Miguel Romano

Esta semana, Miguel Romano se mostró muy ofendido con Susana Giménez. El histórico peluquero no tomó bien que la diva haya decidido cambiar de estilista. Romano aseguró que la última vez que vio a la conductora fue a mediados de 2020. "Vino la última vez, se puso las extensiones y se fue a Punta del Este. Hablé por teléfono con ella nada más", reveló.

Cuando la conductora se instaló en Uruguay para transitar más tranquilamente la pandemia de coronavirus, empezó a atenderse con Osvi, un asistente de Romano que viajaba cada vez que la diva lo necesitaba. Además, cuando Susana dio una entrevista para Telefe Noticias, llamó a Osvi y esto enfureció a Romano, que no dudó en tratar a su ex asistente de "traidor" y "ladrón".

En una charla con LAM, comentó: "Me extrañó que no me llamara para decirme que se llevaba un asistente mío a Punta del Este. Me enteré por otra boca. Me hubiese gustado que me llamara y no iba a haber ningún problema".

Tras las repercusiones por lo sucedido, Susana se refirió a la polémica durante una charla con el sitio Farándula Show. "Es mi amor. Me dijo que me llamaba mañana (por hoy sábado) y no estoy enojada", aclaró, sin darle mayor importancia a los trascendidos.