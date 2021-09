Mariana Fabbiani sorprendió a todos al rechazar una importante propuesta de eltrece

Luego del levantamiento de su programa, Mariana Fabbiani recibió una importante propuesta de parte de eltrece para sumarse a la transmisión especial por los 30 años de Un sol para los chicos. Pero la conductora decidió rechazar la invitación.

Los que informaron sobre la decisión de Fabbiani fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos. "Fabbiani fue convocada para ser parte del evento anual, ya que ha sido conductora de este programa pero, esta vez, prefirió decir que no", comentó Lussich. "Por un lado, nos dicen que ella no tiene ningún vínculo con el canal, que no tiene la obligación de ir y, por el otro lado, nos cuentan que la convocó Unicef directamente y Mariana dijo que no", agregó Pallares.

"A mí me dijeron que la relación con Adrián Suar es totalmente nula. No es que hubo una discusión, directamente, se ignoraron. No hablaron nunca más", afirmó la panelista Paula Varela.

Recordemos que durante una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10 ), Adrián Suar habló sobre lo sucedido con el programa de Fabbiani: "Viví con dolor la salida de Mariana, fue una decisión del canal, a veces pasa… te toca tomar esas decisiones, estuvo muchos años y va a volver a estar si ella lo desea".