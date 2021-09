Fuerte pase de factura de Eduardo Feinmann a Jonatan Viale en pleno vivo

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale protagonizaron este martes una nueva edición de El Pase en LN+. Los periodistas se dedicaron a analizar las declaraciones de Alberto Fernández en un acto en Tecnópolis y pusieron la lupa en los gestos de Wado de Pedro mientras el presidente hablaba. Antes, el conductor de El Noticiero había pedido monitorear la reacción -pidiendo el "VAR"- y, al parecer, Viale se apropió de la idea y Feinmann le pasó factura.

"Vos pedías ¿Qué pedías? ¿Un VAR? Yo te escucho a vos. Querías un VAR, yo te preparé un VAR", le indicó Jony a Feinmann mientras su producción preparaba el tape. "Por imperio de estas cosas que se dicen hoy en día, soy un títere y un autoritario. No sé cómo se combinan ambas cosas, pero así dicen", expresó el jefe de Estado. A un costado, el ministro del Interior cerraba los ojos y luego miraba al piso.

"Totalmente, está confirmado. El VAR... no lo puede creer. El ministro del interior, el hombre de Cristina Kirchner en el gabinete no lo puede creer", advirtió Feinmann. "Qué bueno que está el VAR, hay que felicitar a la gente de producción", indicó Jony al aire.

Sus dichos fueron el pie que necesitó Eduardo para quejarse. "Perdón que lo produje al aire yo", le indicó, adjudicándose la idea de la aplicación del VAR. "Qué bárbaro, todo es factura", resopló Jonatan.

"Lo que pasa es que te vivís copiando de mí, asumí que...", le respondió el periodista. Con un juego de palabras, el conductor de +Realidad le dijo que no se trataba de una copia sino que había "capturado su idea" y la puso en práctica. "Cada día te parecés más a los K... capturé", enfatizó Feinmann con humor. Ante sus dichos, lanzó una pequeña advertencia. "Te pido que no me insultes, por favor", expresó Viale.