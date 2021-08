Yanina Latorre destruyó a Cinthia Fernández por tratar a Patricia Bullrich de "hija"

Este lunes, Yanina Latorre destruyó a su compañera Cinthia Fernández por tratar a Patricia Bullrich de "hija". Las panelistas de Los ángeles de la mañana (eltrece) confrontaron sin filtro y dejaron muy en claro sus puntos de vista.

Recordemos que este sábado, Cinthia estuvo como invitada en La noche de Mirtha (eltrece), donde protagonizó un fuerte cruce con Bullrich.

Mientras en LAM debatían sobre el ida y vuelta que tuvo la panelista con la presidenta del PRO, Yanina Latorre se despachó contra Cinthia Fernández y su flamante incursión en la política. “Estoy en contra de su candidatura porque creo que le falta un montón, se tiene que preparar. Quiero votar a alguien con carrera política. A todos se los digo. Estoy en contra de Piquín, de Manes, de todos”, exclamó la esposa de Diego Latorre.

Y luego agregó contundente: “Sé que Cinthia es trabajadora, es decente, no es que tengo nada en su contra. Pero el año pasado jodías con que no estabas preparada y un día te levantaste y dijiste: ‘Mañana me presento’. Para mí te burlas del votante. Quiero empezar a ver gente seria, que se prepare, que le importe el país. Yo no voy a votar a nadie”.

Por su parte, Cinthia Fernández retrucó: “Yo te respeto, te entiendo, pero hay gente de cuatro apellidos y mucha universidad que hicieron mierda el país. Yo tengo buenas intenciones y voy a laburar”.