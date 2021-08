Esmeralda Mitre estalló contra Marcelo Tinelli y lo tildó de cínico e ignorante

Es sabido que la relación entre Esmeralda Mitre y Marcelo Tinelli no quedó en buenos términos, y ahora la actriz estalló contra el conductor con durísimos conceptos, y entre otras cosas lo tildó de pusilánime e ignorante.

“En @ShowMatch @cuervotinelli se burla una vez mas del ex presidente, hoy fallecido #fernandodelarua, no le bastó en su momento burlarse de la investidura presidencial, dañándolo públicamente y gozando de eso! Hoy lo sigue haciendo! No conoce la culpa ni la ética! #verguenza”, escribió Esmeralda. Y cuando un seguidor coincidió: “Pensé lo mismo! Es un irrespetuoso!”, la artista redobló: “Mucho peor que eso! Es un cínico e ignorante! El #cínico no distingue lo que está bien de lo que está mal!”.

Recordemos que en diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV), Esmeralda Mitre se mostró categórica sobre la posibilidad de volver a trabajar con Marcelo Tinelli. "No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionas y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado", disparó la actriz.

La mala relación entre la actriz y el conductor comenzó cuando ella quedó involucrada en un escándalo porque, a través de un comunicado del gobierno de la Ciudad, se conoció un presunto resultado positivo de coronavirus. La situación dio lugar a una polémica interna con sus compañeros de certamen, y ella aseguró que Tinelli la traicionó.