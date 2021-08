Grecia Colmenares, la diosa de las novelas Topacio y Más allá del Horizonte, presume su vida de empresaria

El tiempo pasa y Grecia Colmenares sigue siendo recordada por las muchas telenovelas exitosas que protagonizó, entre ellas Topacio y Más allá del horizonte. A sus 58 años, se encuentra alejada de la pantalla chica, con un libro en su haber y trabajando como empresaria. A continuación, te contamos qué fue de la vida de esta artista venezolana que conquistó el mundo entero.

Grecia Colmenares y su vida en Italia como empresaria

Atrás parecen haber quedado aquellos días en los que Grecia Colmenares era una compañía constante en las pantallas chicas de muchos países del mundo. Desde sus primeros pasos como artista en Venezuela, país en el que nació en 1962, hasta sus trabajos en Argentina e Italia, esta artista cuenta con una enorme cantidad de éxitos en su haber.



Para pruebas, basta con recordar títulos como Topacio, María de nadie, Pasiones, Más allá del horizonte y El día que me quieras. Incluso llegó a formar parte de uno de los mayores íconos de la televisión argentina para el público infantil: Chiquititas.



A meses de cumplir 59 años, Grecia Colmenares ya lleva bastante tiempo alejada de la pantalla chica y de la exposición mediática que supo tener. En una entrevista con la revista Gente, confesó que se encuentra retirada pero es como si no lo estuviese: “mis personajes siguen en la tele”, expresó.



Tal como indica Caras, hace casi una década que la artista venezolana nacionalizada argentina se encuentra viviendo en Italia, otro de los países que adoptó como propio.



Allí se desempeña como empresaria y está asociada con una marca de calzado para mujeres cuyo nombre es Slip Shoes. Sin embargo, también tiene tiempo para dedicarse a otras tareas, entre ellas la escritura.

¿En qué consiste el libro que publicó Grecia Colmenares?

En 2018 salió a la venta “Lágrimas y sonrisas. Todo lo que no sabes de la reina de las telenovelas”. Publicado y escrito en italiano, el libro recorre toda la trayectoria profesional de esta talentosa actriz y también brinda detalles acerca de su personalidad y su vida íntima.



La descripción del libro dice que Grecia es “una protagonista del mundo del entretenimiento destinada a permanecer inmortal en el corazón de la gente”. Al mismo tiempo, comparte algunos detalles de lo que es el contenido del mismo.



Además de contar muchas anécdotas de los rodajes y del detrás de escena de sus exitosas telenovelas, Colmenares da muestras de su “personalidad ecléctica” y pone a la luz “un perfil psicológico alegre, puro y leal que, gracias sobre todo a la fe, no ha perdido” ni en sus peores momentos.



Todo parece indicar que el recorrido de esta artista de cabellera rubia no ha sido fácil y ha estado marcado por “lágrimas y sonrisas”. ¿Te gustaría que este libro se publique en español para leerlo?