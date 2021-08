Dos participantes de La Voz Argentina blanquearon su romance en vivo

Continúan las batallas de La Voz Argentina. La etapa de eliminación del certamen de canto de Telefe generan todo tipo de reacciones. Hemos visto discusiones entre los participantes, cruces entre el jurado y emociones de todo tipo. Pero en la gala de este miércoles, floreció el amor.

Yassiel Colmenares, una joven de 20 años nacida en Venezuela y radicada hace tres años en Argentina, y Tomás Peñaloza, de 21 años y oriundo de Tunuyán en la provincia de Mendoza, fueron los protagonistas de esta historia que emocionó al jurado.

Ya en la etapa de coacheo, donde también participó Nicki Nicole, empezó a verse la química entre ellos. "Sentí como que se amaban", afirmó Ricky. "Noté lo mismo. Se están conectando sin necesidad de competir", elogió Nicki.

Todo lo que prometían los ensayos lo replicaron durante su presentación. Yassiel y Tomás dejaron todo y transmitieron esa energía que iba mucho más allá que un certamen de canto. Sus miradas conectaban y terminaron el último acorde al borde del beso. "¡Chapen, chapen!", arengó Ricky. "¡Beso, beso, beso, beso!", propuso Lali. Y hasta el conductor Marley no se lo iba a perder: "¡Que se besen, que se besen!", aportó.

A todo esto, los participantes solo atinaban a sonreír tímidamente. "Yo sentía acá que había una energía....¿había una energía?", preguntó Marley. El mendocino asintió con la cabeza y la venezolana confirmó con su sonrisa.

"¡Se ha armado una pareja en La Voz Argentina!", celebró el conductor. "Yo los veía desde el monitor y pensaba estos o se quieren mucho o son buenos actores ", manifestó, mientras los hermanos se adjudicaban el rol de Cupido y Lali se lamentaba por el rol que le tocaba ejercer. "Entre los participantes pasan cosas. A mí me tienen en el camarín encerrada y no me pasa nada", se quejó la ex Casi ángeles.