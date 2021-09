El fuerte mensaje que le envió Benjamín Vicuña a la periodista que lo trató de infiel

A pocos días de anunciar su separación, surgieron rumores de que una vez más giraron alrededor de Benjamín Vicuña. Y ahora trascendió que el actor se comunicó con la periodista que lo trató de infiel y le envió un fuerte mensaje.

La panelista Estefanía Berardi aseguó en Mañanísima (Ciudad Magazine) que el chileno le fue infiel a la China Suárez con una camarera cordobesa con la que habría tenido un affaire.

"Hubo una situación puntual que sucedió hace poco en Córdoba, donde él fue por trabajo. Venían mal, estaban mal... Por eso hubo una separación por este tema. Por eso esta crisis viene de antes. La relación viene desgastada desde hace un montón", había comentado la integrante del programa de Carmen Barbieri.

A su vez, este martes, Berardi contó que Vicuña se comunicó con ella vía WhatsApp para enviarle una copia de una carta documento y le pidió que no hiciera más referencia a su persona en ningún medio.

"Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Y antes de responderle le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón, y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho, más una amenaza", explicó Berardi.

Finalmente, la panelista reveló qué hará de ahora en adelante ante el reclamo de Benjamín Vicuña. "Le puse que tengo códigos y no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y así va a ser de mi parte porque tengo palabra", sentenció.