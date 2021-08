La reacción de Sol Pérez tras el regreso de Pampita a la televisión: "Estoy indignada"

Esta mañana en Nosotros a la mañana debatieron sobre el regreso de Pampita a ShowMatch, luego de ser mamá hace diez días. La modelo se reincorporó al jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli y llevó a su beba recién nacida, lo que generó una fuerte polémica en las redes sociales.

Al ver las imágenes, Sol Pérez no dudó en expresar lo espléndida que se la ve a Pampita tras haber dado a luz hace tan poquito tiempo. "Me parece que también hay que decir, Pampita, ¿cuánto dijimos que tenía la nena? 10 días. ¿Cómo puede estar tan bien esa mujer? Yo estoy indignada, no quiero ver más", arrojó Sol tras ver el tape de lo sucedido anoche.

Recordemos que fue durante el programa de anoche, cuando Tinelli fue a buscar a la jurado del certamen a su camarín, que estaba todo decorado con globos y carteles de bienvenida. El conductor ingresó al camarín con las cámaras, justo en ese momento la modelo estaba tratando de hacer dormir a la recién nacida. Luego de saludar también al marido de Carolina, Tinelli los felicitó: "¡Mirá lo que es, por Dios!", dijo en voz baja.

"¿Te está haciendo laburar de noche?", le preguntó Marcelo al precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. "Sí, lo estamos haciendo juntos. El drama es de tres a seis de la mañana", señaló Roberto. Luego, Pampita agregó: "No llora nunca, se porta re bien". En ese momento, Marcelo les consultó a los flamantes padres si podía llevarla al estudio, pero ellos prefirieron que no. "Yo vine para quedármela mientras Caro trabaja", expresó Moritán, a lo que su esposa agregó: "En unos meses, sí".

Tras las repercusiones por lo sucedido, las redes sociales estallaron con fuertes críticas hacia Pampita por exponer a su hija a semejante situación.