Ángel de Brito le frenó el carro en vivo a Yanina Latorre por decir cualquier cosa

En los últimos días, la participación de la abuela de Cande Ruggeri en la pista de La Academia dio mucho de qué hablar. La mujer se sumó al ritmo de Salsa de a tres y cumplió su gran sueño de bailar junto a su nieta en ShowMatch.

"Me gusta este ritmo porque se dan estas cosas: que Facu pueda bailar con su tío, Karina , con su mamá, y que vos, Cande, le puedas dar el gusto a tu abuela, que quería bailar acá desde hace mucho tiempo", reconoció Ángel de Brito luego de ver la performance de la actriz.

Posteriormente, el conductor de LAM abrió el debate con sus angelitas con respecto a lo que sucedió en el estudio. "A Jimena Barón no la emocionan los familiares. Ni los tíos, ni las madres…", manifestó. Al oír esto, Yanina Latorre sumó: "¡Está bien! Si no tenés que poner todo diez ¡Y el que no tiene un familiar pobrecito! ¡Si a cada abuela le van a poner diez, aunque no baile bien! A mí todo eso me aburre, me la seca".

"Por ahí, lo que vos no entendés, Yanina, es que estás evaluando una idea. A mí tampoco me importa el tío de Facu Mazzei, pero es lindo para ellos tener ese recuerdo", le dijo él y la mediática retrucó: "Y bueno, pero no es lo mismo el tío de Mazzei que la abuela de Cande. ¡Y vos le pusiste nueve a los dos!".

Yanina Latorre

En ese momento, De Brito le frenó el carro en seco. "¡Pará, pará! ¡Estás diciendo cualquier cosa! Yo le puse siete a la abuela de Cande ¡Estás diciendo cualquier cosa! Parecés los de ‘La Previa’, que dicen cualquier estupidez. Si no lo sabés, no me critiques", señaló furioso. "¡Tenés razón! Disculpame ¡Mala mía! ¡Perdoname una!", cerró arrepentida Latorre.