El picante comentario de Virginia Gallardo contra Rocío Marengo y Eduardo Fort

Virginia Gallardo continúa respondiendo a las fuertes críticas que recibe del entorno familiar de Ricardo Fort, su ex pareja, por no aceptar formar parte de la serie que se está grabando sobre el mediático empresario. Ahora, volvió a disparar contra el hermano del empresario, Eduardo Fort, y su pareja, Rocío Marengo.

"La diferencia es que Rocío es mi pareja no mi empleada", había escrito en su cuenta de Twitter Eduardo, luego del fuerte enfrentamiento que protagonizaron Marengo y Gallardo. El comentario se refiere al rumor sobre la supuesta contratación del mediático a la bailarina para que hiciera el papel de novia frente a los medios.

En este contexto, la panelista de Intrusos compartió en sus redes sociales un durísimo tweet de una usuaria que duda de la fidelidad de Rocío en su vínculo con Eduardo y hace referencia a su pasado en la televisión. "Si Eduardo Fort dice que Rocío es su pareja y supuestamente están hace 7 años juntos, ¿qué hacía ella en 2017 en un reality chileno haciendo de jote (quita marido)? Tremendo corneta lo dejó", fue el mensaje que compartió Gallardo.

Además, Marengo criticó con dureza a Intrusos "¿Tratar a mi novio de ‘machista’? Ellos, que son dos conductores hombres haciéndose la fiesta entre ellos y cuatro chicas bailándole alrededor. Es un programa horrible", sentenció en una charla con Los ángeles de la mañana.

A lo que Gallardo respondió: "¿Me hacen un favor ? Al MACHOTE Eduardo, podes dejar de amenazar y mostrar los resúmenes en vez de mandar a tu “pareja” NO EMPLEADA Marengo A DEFENDER LO INDEFENDIBLE . Así me evito que se sigan colgando Demasiada IMPORTANCIA ME DAN PARA NO SER IMPORTANTE", publicó en la red del pajarito.

Recordemos que Gallardo quedó envuelta en una polémica después de bajarse de la serie sobre la vida de Ricardo, decisión que no le cayó nada bien a los hijos del empresario, Marta y Felipe Fort, quienes admitieron sentirse decepcionados. Tras las repercusiones de la noticia, Rocío Marengo fue consultada en LAM (El Trece) y disparó contra Gallardo, quien luego le devolvió el gesto desde Intrusos (América). "Lo que se le pedía a Virginia era un testimonio. Como se le pidió a mucha gente. Si es por el testimonio que tenía que dar eran diez minutos", dijo Marengo.

"Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo", dijo Virginia en Intrusos. "Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido", agregó.