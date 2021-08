El insólito llamado telefónico de Eduardo Feinmann a la profesora kirchnerista

Este jueves, Eduardo Feinmann sorprendió al poner en altavoz su celular para llamar en vivo a la profesora kirchnerista, la docente que generó una fuerte polémica por bajar línea en clase frente a sus alumnos.

El conductor intentó comunicarse con Laura Radetich durante el pase con Jonatan Viale, quien se mostró un tanto avergonzado por la insólita situación.

Mientras el teléfono daba tonos de llamada, Feinmann deslizó: “¿Atenderá o no atenderá? Porque yo entiendo que se haga la guapa con los chicos... no me gusta”, advirtió el conductor. “Te va a insultar”, señaló Viale.

“No, yo le quiero preguntar por qué adoctrina a los chicos”, retrucó Feinmann. Tras intentar dos veces sin suerte, se escucharon risas y le dijeron al periodista que el sonidista había bromeando con la situación.

Recordemos que durante esta jornada se levantó polémica por el video de una docente que increpa a un alumno por una discusión política. Allí se escucha a Laura Radetich diciendo frente a sus alumnos de una escuela de La Matanza que la culpa de la crisis económica de la Argentina la tiene Mauricio Macri.