Rodrigo Lussich estalló en vivo tras ser comparado con Jorge Rial

Rodrigo Lussich estalló en vivo este martes tras ser comparado con Jorge Rial en medio de un conflicto. El conductor de Intrusos (América) le puso los puntos a quien lo interpeló y lanzó un descargo categórico.

Rocío Marengo criticó a los actuales conductores del legendario programa de chimentos con duros conceptos. "Ellos trataron a mi novio de machista cuando son dos conductores que se hacen la fiesta entre ellos y tienen a cuatro chicas que bailan las payasadas que hacen. ¡Que dejen de hacer figurar a las chicas como las hacen figurar!", dijo la mediática.

Por su parte, Adrián Pallares expresó: "La invitamos a Rocío Marengo y ella nos dice que no puede venir. Hacemos periodismo y también nos divertimos. Si a Rocío no le gusta, está en todo su derecho que no le guste".

En tanto que Rodrigo Lussich fue a fondo y disparó contra la exvedette: "Dice que nosotros dijimos barbaridades. Yo dije y sostengo que es alguien que es funcional al show y es mediática. Arremete después con una cantidad de acusaciones que creo no somos merecedores. Decir que tenemos cuatro chicas para que bailen nuestras payasadas, primero que es mentira, y segundo, que los primeros que bailamos la payasada, somos nosotros. Es un momento en el cual nos ponemos a bailar porque se nos canta".

Sobre la comparación que la rubia hizo con Jorge Rial, Lussich sentenció: "Intrusos lo hacemos para gente que disfruta del entretenimiento. Porque informamos y también nos ponemos una hora a bailar y cantar. Y no nos interesa ser Rial. Hubiera sido el peor error de nuestras vidas querer ser Rial. Este es nuestro Intrusos. Y es el que seguiremos haciendo, Marengo. A nosotros no nos importa lo que a vos te parece el programa, nos chupa un hue... No lo hacemos para vos, lo hacemos para un montón de gente que agradece el aire fresco que tiene este programa. Hoy es otro Intrusos y es nuestro Intrusos. Al que le gusta lo mira, y al que no le gusta no lo mira".