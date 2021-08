Estos son los estrenos de Netflix para septiembre de 2021: el regreso de una esperada serie

Las opciones de entretenimiento para disfrutar en casa siguen actualizándose. En este sentido, la plataforma Netflix acaba de anunciar el listado completo de estrenos que tiene programado para el mes de septiembre en relación a series, películas y documentales.

Entre los lanzamientos del próximo mes podemos destacar el estreno de las nuevas temporadas de "La casa de papel", "Sex education", "Lucifer" y "Final Space". Además, se suman al catálogo películas como "Amores perros", "Cementerio maldito" y "Slender Man", entre otras.

Series

Cómo ser un buen cowboy (1/9/2021)

Dale Brisby aprovecha su conocimiento de las redes sociales y sus habilidades como payaso de rodeo para enseñarle al mundo qué significa ser un buen cowboy.

Los 100: Temporada 7 (1/9/2021)

Mientras la Anomalía revela su verdadera naturaleza, grupos en guerra y nuevos peligros ponen en riesgo los esfuerzos de Clarke por sembrar la paz de una vez por todas.

Hotel Del Luna: Temporada 1 (2/9/2021)

Después de recibir una oferta para administrar un hotel para almas muertas, un sofisticado hotelero llega a conocer a la dueña original del lugar y su extraño mundo.

Q-Force (2/9/2021)

Un superespía gay y su variopinto escuadrón LGBTQ luchan por demostrar su valor a la agencia que los subestima. Primero en West Hollywood, ¡después el resto del mundo!

La casa de papel / Parte 5: Vol. 1 (3/9/2021)

La pandilla lleva ya 100 horas en el Banco de España, y el Profesor corre peligro. Lo que es peor aún, se les acerca un nuevo enemigo: el ejército.

The Circle: EE. UU. / Temporada 3 (8/9/2021)

Un nuevo grupo de posibles impostores y aliados honestos se une a The Circle con la esperanza de ganar el premio en efectivo de esta tercera temporada.

Lucifer / Temporada 6 (10/9/2021)

Lucifer consiguió el ascenso, ¿pero tiene ganas de ocupar el puesto? Además, Chloe se prepara para dejar el trabajo de investigación, Amenadiel se une a la policía y más.

Jack Whitehall: Travels with My Father / Temporada 5 (14/9/2021)

El humorista Jack Whitehall y su aburrido padre Michael se embarcan en viajes inusuales a otras tierras para estrechar su relación.

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo / Temporada 2 (14/9/2021)

Megan Batoon, Jo Franco y Luis D. Ortiz descubren más alquileres de ensueño para cada presupuesto y comparten consejos útiles para conseguir la estadía perfecta.

Brooklyn Nine-Nine / Temporada 7 (14/9/2021)

Jake y Amy reconsideran sus planes de familia. Holt se fastidia con su descenso de cargo. Viejos amigos y enemigos vuelven a la brigada en medio de los enredos usuales.

Nailed It! / Temporada 6 (15/9/2021)

A pesar de las malas experiencias caseras, la intención es reproducir obras de arte de la pastelería por un premio en efectivo. Parte reality, parte desastre.

Jugando con fuego: Latino (15/9/2021)

Un grupo de ardientes solteros de México, Argentina, Colombia y España, acepta el reto de renunciar al sexo. Pero, en este reality, la abstinencia tiene un lado muy positivo: USD 100 000.

Final Space / Temporada 3 (16/9/2021 )

Gary y la tripulación luchan por sobrevivir entre el caos y la masacre de Final Space, además de eludir al malvado Invictus, que busca dominar los poderes de Mooncake.

El juego del calamar (17/9/2021)

Jugadores sedientos de dinero aceptan una extraña invitación para competir en distintos juegos infantiles. Un suculento premio espera, ¿pero valdrá la pena?

Sex Education / Temporada 3 (17/9/2021)

Mientras se corre la voz sobre una «escuela del sexo», una nueva directora busca controlar al revoltoso grupo de estudiantes y Otis, esconder su jugoso secreto.

Castle and Castle / Temporada 2 (17/9/2021)

Los abogados Remi y Tega Castle, marido y mujer, enfrentan desafíos tanto dentro como fuera del juzgado mientras llevan adelante su bufete legal en Lagos, Nigeria.

Chicago Party Aunt (17/9/2021)

Diane, la fiestera de Wrigleyville, es fan de los Chicago Cubs y los sándwiches de ternera, y tiene un don para la inmadurez, pero su debilidad es su sobrino nerd.

Keeping Up with the Kardashians / Temporada 6 (17/9/2021)

El clan Kardashian regresa para otra temporada llena de diversión, en la que todos se comprometen a pasar más tiempo de calidad juntos.

Amor en el espectro / Temporada 2 (21/9/2021)

No siempre es fácil encontrar el amor. Para los jóvenes con trastorno del espectro autista, explorar el impredecible mundo de las citas es todavía más complicado.

Jaguar (22/9/2021)

Años sesenta. Una sobreviviente del Holocausto se une a un grupo que busca llevar ante la justicia a los nazis que se ocultaron en España tras la Segunda Guerra Mundial.

Dear White People: Volumen 4 (22/9/2021)

Tras reencontrarse en medio de una pandemia, las versiones de Sam y Lionel del futuro rememoran el épico último año que vivieron en Winchester en clave musical de los 90.

Misa de medianoche (24/9/2021)

La llegada de un sacerdote a una comunidad aislada trae consigo una serie de milagros misteriosos y presagios aterradores. Del creador de La maldición de Hill House.

Reas: Nueva Orleans (24/9/2021)

Así es la vida tras las rejas para un grupo de mujeres encarceladas que cumplen su condena en una prisión de Nueva Orleans.

¿Cuánto pesa la sangre? / Temporada 2 (24/9/2021)

La serie para jóvenes ambientada en Ciudad del Cabo regresa con más giros y sorpresas.

El caso Hartung (29/9/2021)

Encuentran a una joven brutalmente asesinada en un parque infantil de Copenhague. Sobre ella pende una muñequita hecha de castañas. Una adaptación de la aclamada novela.

Amor 101 / Temporada 2 (30/9/2021)

Regresa la serie ambientada en Estambul, en la que un grupo de jóvenes de los noventa lidia con los conflictos y las penas de la adolescencia.

Corrupción en Bangkok (Próximamente)

Recién llegado a Bangkok, Wanchai ingresa en un servicio de emergencia vial y, con la ayuda de una periodista, desentraña una conspiración que involucra a toda la ciudad.

Películas

Más allá de la fiesta (2/9/2021)

Cassie vive para divertirse, hasta que muere en un accidente. Ahora, deberá enmendar sus errores en la Tierra para obtener sus alas en el más allá.

¿Cuánto vale la vida? (3/9/2021)

Tras los ataques del 11 de Septiembre en EE. UU., un abogado debe intentar determinar el valor monetario de las vidas que se perdieron. Basada en eventos reales.

Slender Man (6/9/2021 )

La desesperación por encontrar a su amiga desaparecida lleva a un grupo de chicas a invocar a quien, creen, se la llevó: la leyenda urbana de internet Slender Man.

Vinterviken (8/9/2021)

Elisabeth y John-John viven en la misma ciudad, pero son de mundos diferentes. ¿Podrá un apasionado primer amor romper las barreras culturales y de clase?

Kate (10/9/2021)

En Tokio, una asesina despiadada ha sido envenenada antes de su última misión. Ahora tiene menos de 24 horas para descubrir quién lo hizo y cobrarse venganza.

Presas (10/9/2021)

Una excursión en el bosque se convierte en un paseo letal para cinco amigos que escapan de un cazador al que no pueden ver, pero cuya presencia, sin duda, pueden sentir.

Amores perros (10/9/2021)

Un terrible accidente automovilístico enlaza tres historias diferentes con algo en común: el amor, la pérdida y los perros.

Nosotros (10/9/2021)

Unas tranquilas vacaciones familiares se vuelven aterradoras cuando los dobles de sus integrantes se presentan en su casa frente al mar.

El justiciero 2 (12/9/2021)

Robert McCall, un exagente de la CIA convertido en justiciero, recurre una vez más a sus habilidades mortales para vengar la muerte de su excolega.

Cuentos al caer la noche (15/9/2021)

Un niño fanático de las historias de miedo debe contar un cuento tenebroso cada noche. Si no lo hace, queda atrapado para siempre en el departamento de una malvada bruja.

BAC Nord: Brigada Anticriminal (17/9/2021)

Tres policías de Marsella hartos de los casos pequeños intentan desbaratar una gran red de narcotráfico, pero el insólito pedido de un informante complica las cosas.

Bajo el hechizo del amor (17/9/2021)

Mientras la vida en la ciudad zumba a su alrededor, estas almas solitarias descubren increíbles fuentes de conexión en tres historias de amor, pérdida y anhelo.

El padre que mueve montañas (17/9/2021)

El hijo de un agente de inteligencia retirado desaparece en las montañas, y su padre no se detendrá ante nada y lo arriesgará todo para encontrarlo.

Cementerio maldito (20/9/2021)

Detrás de la nueva propiedad rural de la familia Creed se encuentra un cementerio siniestro. Pronto, una serie de eventos trágicos desatará su terrible poder.

Confesiones de una chica invisible (22/9/2021)

Tetê es una chica inteligente, pero no muy sociable. En su nueva escuela, planea darlo todo por ser de los populares. Pero pronto, su cometido se topa con un obstáculo.

Intrusión (22/9/2021)

Luego de una entrada forzada a la nueva casa de ensueño donde vivía con su esposo, una mujer traumada busca respuestas. Pero el peligro real recién comienza.

El olvido que seremos (22/9/2021)

Basada en las memorias de Héctor Abad Faciolince que cuentan la historia de su padre asesinado: el médico, profesor y líder de los derechos humanos Héctor Abad Gómez.

El estornino (24/9/2021)

Mientras intenta seguir adelante tras una dolorosa pérdida y apoyar a su esposo en su proceso de superación, una mujer lucha contra un ave que se ha apoderado del jardín.

Nadie sale con vida (29/9/2021)

Una historia sobre una casa embrujada, un duro relato sobre la vida de inmigrante y un mundo donde el folclore se puede convertir en algo terriblemente real y aterrador.

Fuimos canciones (29/9/2021)

Basada en la exitosa serie de novelas Canciones y recuerdos de Elísabet Benavent, dirigida por Juana Macías y protagonizada por María Valverde y Álex González.

I love you as a friend (29/9/2021)

Harto de las amistades platónicas, Thibault cree que, luego de conocer a Rose, su suerte va a cambiar. ¿Pero podrá pasar el umbral de amigo y ser algo más?

Documentales y especiales

Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (1/9/2021)

Esta intrépida serie documenta los atentados del 11S, desde los orígenes de Al Qaeda en los años ochenta hasta la enérgica respuesta de EE. UU., dentro y fuera del país.

Misterios del Titanic (1/9/2021)

Acompañado por un equipo de historiadores, cineastas y científicos, el director James Cameron explora los restos del Titanic por dentro y por fuera.

Fantasma (30/9/2021)

Arrestado en 1983 por homicidio y condenado a muerte, Carlos DeLuna sostuvo siempre su inocencia. Este documental analiza la injusta realidad que evidencia su caso.

Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration 4 (Primera parte 6/9/2021)

Una miniserie sobre la primera misión al espacio integrada en su totalidad por una tripulación civil.

Al descubierto: Punto de break (7/9/2021)

La presión de continuar la tradición ganadora de EE. UU. en el tenis llevó a Mardy Fish a lidiar con su salud mental, algo que afectó su vida personal y deportiva.

Las mujeres y el asesino (9/9/2021)

Documental sobre los incansables esfuerzos de una jefa de policía y la madre de una víctima por hallar y enjuiciar a un asesino en serie del París de los noventa.

Schumacher (15/9/2021)

Documental que explora en profundidad la vida de Michael Schumacher, ícono de la Fórmula 1 y dueño de un espíritu desafiante y audaz.

Siempre quise ser cowboy (16/9/2021)

Los wésterns rescataron a Robin Wiltshire de su dolorosa infancia. Ahora, vive en la frontera de sus sueños y entrena caballos para la gran pantalla.

Invasión de Clichés de Hollywood (28/9/2021)

Realizadores, expertos y conocedores de la industria elaboran la lista definitiva de los clichés del cine.

Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali (9/9/2021)

De un encuentro fortuito a un desenlace trágico, el extraordinario vínculo entre Malcolm X y Muhammad Ali se rompe con el peso de la desconfianza y el cambio de ideales.

Niños y familia

Tibucán (3/9/2021)

Mitad tiburón y mitad perro, con un gran corazón y un estómago lleno, Tibucán y su amigo humano Max están listos para cualquier aventura que les aguarde.

Club de buceo (3/9/2021)

En las costas de Cape Mercy, un grupo de buceadoras adolescentes investiga una serie de secretos y señales tras la misteriosa desaparición de una de ellas.

Kid Cosmic / Temporada 2 (7/9/2021)

Jo descubre lo que significa ser una verdadera líder y los Héroes Locales se embarcan en una aventura espacial para encontrar las piedras del poder y salvar a la galaxia.

Octonautas: Misión en la Tierra (7/9/2021)

Los Octonautas amplían su exploración más allá del mar hasta la tierra firme. Con nuevos vehículos y amigos, protegerán cualquier hábitat y animal en peligro.

PJ Masks: Héroes en pijamas / Temporada 3 (8/9/2021)

Equipados de nuevas herramientas y poderes, Catboy, Ululette y Gecko deben defender la ciudad contra más villanos que nunca.

Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild (14/9/2021)

Tras un accidente aéreo, Bear padece de amnesia y debe tomar decisiones para salvar al piloto desaparecido y sobrevivir en esta aventura interactiva de alto riesgo.

A StoryBots Space Adventure (14/9/2021)

Los StoryBots y la tripulación de la Inspiration4 de SpaceX tienen una importante misión: ayudar a los niños a aprender sobre el espacio.

He-Man y los Amos del Universo (16/9/2021)

El adolescente Adam y su heroico escuadrón de inadaptados descubren el legendario poder de Grayskull y su inevitable destino: defender a Eternia del siniestro Skeletor.

Tut Tut Cory Bólidos: Chrissy al volante (21/9/2021)

Desde videojuegos hasta curas para el hipo, la curiosa hermanita de Cory Bólidos, Chrissy, conduce a toda marcha hacia la diversión y la aventura por toda la ciudad.

My Little Pony: Nueva generación (24/9/2021)

Equestria está dividida. Pero una heroína cree que los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios deben ser amigos. Y, galope a galope, va a darlo todo para probarlo.

Ada Magnífica, científica (28/9/2021)

La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos tienen grandes preguntas... ¡y unen fuerzas para encontrar todas las respuestas!

Bob Esponja / Temporada 4 (30/9/2021)

Bob Esponja no pasa la prueba de conducción después de 58 intentos y pierde su mejor red para medusas. Mientras tanto, Patricio se disfraza de su otro yo femenino.

Patrulla de cachorros / Temporada 1 (30/9/2021)

En esta temporada, la patrulla de cachorros salva a un tren de un alud, a una ballena bebé encallada, a un elefante que escapó de un circo y hasta a un bote chocado.

Bob Esponja / Temporada 8 (30/9/2021)

Allá abajo, en Fondo de Bikini, don Cangrejo usa ingredientes sospechosos para las cangreburguers y Bob Esponja ayuda a Calamardo a encontrar su recuerdo más feliz.

Bob Esponja / Temporada 9 (30/9/2021)

Siguen los innumerables desafíos para Bob Esponja y sus amigos en Fondo de Bikini: deportes extremos, récords mundiales, exámenes de conducción y mucho más.

Patrulla de cachorros / Temporada 5 (30/9/2021)

Ryder y los valientes cachorros están de vuelta para seguir ayudando. Esta temporada salvan a una criatura misteriosa, hallan el hogar de un avestruz perdido y mucho más.

Patrulla de cachorros / Temporada 6 (30/9/2021)

El equipo de intrépidos cachorros liderado por Ryder emprende nuevos y emocionantes desafíos en la ciudad de Bahía Aventura.

Anime

Kuroko no Basket / Temporada 3 (1/9/2021)

Guiados por Kuroko, el jugador fantasma, y Kagami, su mejor amigo de espíritu inquebrantable, el equipo continúa su lucha por alcanzar la victoria.

Yowamushi Pedal (10/9/2021)

Al unirse al club de ciclismo de la escuela, Sakamichi Onoda descubre que, con esfuerzo y el apoyo de sus compañeros, puede llegar a ser un competidor de verdad.

Yowamushi Pedal Grande Road (10/9/2021)

El extraordinario Sakamichi y su equipo siguen esforzándose en el campeonato frente a un nuevo desafío: vencer al equipo de Hakone Academy.

Baki Hanma (Próximamente)

Baki Hanma continúa su misión de convertirse en el más grande peleador y se prepara para la batalla con una fortaleza mundial: su padre.