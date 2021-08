La conmovedora confesión de Carmen Barbieri en vivo: "Hoy creo en..."

Desde siempre, a Carmen Barbieri se la ha caracterizado por no guardarse nada y tomarse la vida con mucha alegría. Si bien ha tenido que pasar por situaciones dolorosas a lo largo de su vida, siempre le ha puesto el pecho a las balas y ha salido al ruedo con una sonrisa en su rostro.

Una de las peores experiencias que le tocó atravesar, fue la que la vida le puso delante el año pasado al comienzo de la pandemia: su hijo se enteró que tenía cáncer de colón y no pudo acompañarlo en el proceso de manera física.

Fede Bal y Carmen Barbieri

"Mi hijo me dijo que el sabía que se iba a sanar del cáncer. El visualizó un ejercito de soldaditos en su cabeza con su papá, Santiago Bal, al frente para luchar contra el tumor", comenzó diciendo frente a las cámaras. "Ese tumor no se podía operar y estaba en un lugar que no se podía entrar. Seis meses de tratamiento y lucha para que todo salga bien. Los médicos entraron en su cabeza y no había nada", continuó.

"Yo tuve que vivir todo a la distancia por la pandemia. No pude acompañarlo en ningún tratamiento. Sofía su novia lo pudo acompañar pero no era lo mismo", señaló con tristeza por lo que tuvo que atravesar Federico Bal.

Para finalizar, remarcó que la experiencia le hizo cambiar de parecer. "Yo hoy creo en los milagros después de todas las cosas que me pasaron. Mi hijo salió adelante y yo salí adelante. Rezo mucho. Yo antes no creía porque era muy difícil, pero ahora sí", confesó.