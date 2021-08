Thelma Fardin reveló qué haría si se cruza con Juan Darthés

Thelma Fardín estuvo presente en el estudio de Los ángeles de la mañana para dialogar sobre el juicio que se iniciará el próximo 30 de noviembre, donde se buscará probar la supuesta violación que habría sufrido la actriz en 2009 por parte del actor Juan Darthés.

"Yo me siento en muchos sentidos privilegiada porque son muy pocos los casos que llegan a esa instancia y sobre todo un caso que tenía una complejidad muy grande a nivel países en los que litigábamos", reveló la actriz. "Empezamos por Nicaragua porque los delitos se denuncian en el territorio. Y después, llegar a Brasil la verdad es que era difícil de pensar, y creímos que iba a ser mucho más complejo. Que los tiempos iban a ser más largos. Una causa en un mismo país tiene tiempos mucho más largos", expresó.

"Así que a pesar de que en mi cuerpo se siento como hace muchísimo tiempo, estos tres años fueron duros, tener una fecha de juicio yo sé que es un privilegio mucho más grande que el que muchas mujeres atraviesan", aseguró.

"Yo estaba bastante preparada para lo peor. Yo pensé que iba a ser otro el recibimiento por parte de la gente, de la sociedad, más allá de que entendía que era un momento… pensé que iba a ser mucho más duro. A pesar de que fue muy duro, es muy duro todavía", añadió sobre todo el proceso que viene padeciendo.

"Yo hay días que estoy mucho más en calma, porque además me pasan otras cosas en la vida, y por momentos esto irrumpe. Hay veces que escucho comentarios y me entran las balas y hay veces que afortunadamente estoy más fortalecida. Hay muchos pequeños momentos que son difíciles", precisó.

"¿Nunca más te lo cruzaste a él?", preguntó Ángel de Brito, ante la negativa continuó: "Te lo vas a cruzar en el juicio, va a estar ahí". "Yo soy la testigo principal, esa es la figura que me toca y es muy particular, porque también soy la víctima. Yo declaro primera, y puedo escuchar si quiero a todos los testigos, pero afortunadamente en Argentina y en el mundo, puedo pedir no cruzármelo… no tener contacto visual, él no me puede hablar de ninguna manera", señaló la actriz.

"¿Preferís no verlo más?", volvió a preguntar Ángel. "Por supuesto, no lo puedo imaginar siquiera. Yo me muero si me lo cruzo… si me pasa una cosa así", remarcó la artista.