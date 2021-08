Eduardo Feinmann estalló por el "bochornoso" gesto de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

Eduardo Feinmann estalló este miércoles en El Noticiero de LN+ al señalar el "bochornoso" gesto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien interrumpió al presidente Alberto Fernández en medio de su discurso en el plenario del Frente de Todos de la ciudad de La Plata.

Tras ver el video en el que CFK le pide el micrófono al presidente mientras él está hablando y dice: “Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos. Porque si gobiernan las minorías, las minorías solo se reconocen a sí mismas”. A lo que Alberto Fernández respondió retomando el control sobre el micrófono: “Es exactamente como dice Cristina”.

Notoriamente enojado por las imágenes, Eduardo Feinmann arremetió: “Siempre. Siempre igual. Es impresionante. Creo que esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Está hablando el Presidente, lo corta y le pide el micrófono. ¡Es increíble!”,

Luego, el conductor agregó: “En un momento el Presidente está hablando, y fíjense la actitud de Cristina. Me dio la sensación de que ni lo mira mientras habla. ¿Se dieron cuenta, no? El presidente está hablando y ella está en otra, completamente distinta. Y ella le empieza a hablar mientras él quiere seguir hablando. Tal es así que él se da vuelta y la mira con el micrófono en la mano y hasta el propio Máximo Kirchner se sorprende de la actitud de su madre”.

Finalmente, Eduardo Feinmann sentenció: “Es una situación bochornosa, vergonzosa, de un partido de morondanga, ya que le gusta tanto la palabra morondanga a Cristina, una vice de morondanga. Es impresionante el destrato al presidente de la república. Al presidente de la nación. Algunos amigos míos me dicen no hable más de la república, que no existe más la república, a la república la quieren destruir. Puede ser. Ponele”.