La afligida reflexión de Nati Jota por el Día de la Niñez

Este domingo, se celebró el Día de la Niñez y por ello, muchos famosos aprovecharon para compartir recuerdos de sus infancias en las redes sociales. Instagram se llenó de tiernas imágenes de las figuras más queridas del país. Nati Jota no se mantuvo ajena a este suceso y también subió material para que lo vieran sus más de dos millones de seguidores.

Nati Jota de pequeña junto a sus hermanas

"Lo único que me reclama la Nati chiquita es que crea un poco más, ¿cuándo fue que todo me empezó a parecer una mi****? Cuando entendí sobre los finales, tal vez", comenzó diciendo en la publicación en la que se la ve junto a sus hermanas Luciana y Camila de pequeñas.

"Todavía no sé qué es vibrar alto pero debe tener algo que ver con algo que emanábamos de chiquitos. Feliz día. Y si encontrás tu chiquitita no la dejés ir", cerró haciendo referencia a la famosa canción de Cris Morena. No caben dudas de que esta afligida reflexión se da por las frecuentes críticas que recibe en sus redes sociales.

Además, Nati subió una captura de un chat con sus padres. "Feliz día del niño a esas tres niñas divinas que supieron ser y que conservan en algún lugar de su alma", expresó la mamá de la periodista e influencer. Su papá, sumó a lo dicho por su mujer: "Inmejorable concepto que comparto con mamá. El amor por ustedes es aquello más grande que compartimos y acompañarlas siempre, nuestro sentido compromiso compartido".