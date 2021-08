Dalma Maradona reveló un polémico dato sobre Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego

Dalma Maradona se refirió a la difusión del resultado de ADN de Santiago Lara para saber si es el hijo de Diego, y reveló un polémico dato sobre el joven.

“¿Otro más que no es? No tengo idea. Yo me ofrecí a hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso”, expresó la actriz a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece).

De Brito luego leyó otro mensaje de Dalma que revelaba: “Igual, de este caso ya lo sabíamos en la familia, porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nuestra familia para decir que todo esto era una mentira”.

Recordemos que inicialmente fue Carlos Monti quien aseguró que el resultado de los estudios determinó que Lara no es hijo de Diego Maradona.

Sin embargo, horas más tardes el propio joven desmintió la información. “iAndan diciendo que me hice el ADN, nunca exhumaron el cuerpo de Diego (Maradona) ni me sacaron sangre. Esta información la tiró Carlos Monti, no sé quién le habrá dado la data, pero son calumnias e injurias. Nunca hubo un ADN ni con Diego Jr., ni con Jana, ni con Eugena”, aseguró Santiago Lara.