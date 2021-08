Acusaron de infiel a Yanina Latorre y salió furiosa a defender su dignidad

Desde hace semanas, Mariana Nannis se encuentra en el ojo de la tormenta por el conflicto que mantiene con su ex marido, Claudio Paul Caniggia. Sumado al gran revuelo mediático que originó su pelea y los dichos de su hijo Alex sobre su padre, ahora se suma una nueva polémica: la mediática acusó a Yanina Latorre de infiel. Al ver esto, la angelita salió a defenderse.

"Tengo que cuidar mi dignidad. ¡Es indigno que me endilguen algo que no es! Si fuera cierto cierro la boca y la pasé bomba, pero no", comenzó diciendo la panelista de LAM frente a las cámaras de eltrece.

Mariana Nannis

Y continuó: "No me endilgaron un romance ¡Me endilgaron un polvo con Gonzalo Nannis! Y yo sé de dónde viene, porque él en un tiempo fue como el asistente de Claudio, yo lo conocí en Europa y una vez compartí dos o tres días con él cuando se jugó un partido especial al que convocaron estrellas argentinas, fue en el Valencia".

"En esa ocasión yo fui, pero Mariana no, y cómo Gonzalo era argentino, entonces él y yo salimos de shopping, mientras entrenaban y jugaban. Incluso Mariana le había dejado un montón de encargos", manifestó.

Yanina y Diego Latorre

Y cerró: "Mariana no iba nunca, no le importaba, de ese momento viene lo que ella dice. Para mí se enojó una vez que la critiqué, porque cuando decís algo que no le gusta te mete algo sexual".