Rocío Marengo filtró picantes internas de los participantes de La Academia

Rocío Marengo sigue en competencia en La Academia de Showmatch. Este miércoles se presentó en la "cumbia" junto a su compañero Nacho Pérez Cortés, pero no obtuvieron una buena devolución por parte del jurado. Pero además de bailar, Marengo cumple otra función: administrar el grupo de WhatsApp de los participantes.

El rol lo comparte con Lizardo Ponce, aunque en el medio de la competencia, designó a otros como administradores. Pero empezaron los problemas: "Empezaron a hacer y deshacer en un grupo que me costó armarlo: querían eliminar a todo el mundo. No, de ninguna manera. Saqué a todos de administradores y solo quedamos Lizardo y yo", contó la rubia al sitio Teleshow.

Además, había quienes filtraban información, tanto a los medios como a la productora LaFlia. "Los que había puesto de administradores, eran los que se quejaban de que se filtraban las cosas. Yo les dije: ‘Ok, son administradores, eliminen a quienes ustedes consideren que estén filtrando de los participantes que ya no están’. Y ahí eliminaron a otros para disimular que estaban sacando a la acusada principal, que era Lourdes Sánchez. Pero para no sacarla solo a ella, sacaron a Cucho Parisi, a Juli Puente....", describió.

A Rocío no le gustó que algunos de los eliminados de la competencia "seguían participando del grupo con mucho cariño y buena onda. Entonces yo dije: ‘No, Cucho no merece ser eliminado, porque él no filtra’. Entonces, lo subí de nuevo a Cucho y saqué a los otros de administradores".

Finalmente, reveló: "Jujuy Jiménez eliminó a Lourdes... para mí, hay un tema de ellas ahí. Sofi no tuvo problema en eliminarla a ella sola. Y después, para disimular, sacaron a algunos, pero en realidad a la que querían eliminar era a Lourdes. No corresponde. Si tenés un problema y considerás que Lourdes filtra, eliminala a ella".