Yanina Latorre destrozó a Noelia Marzol por negarle una nota: "Se agrandó la..."

Noelia Marzol se volvió una de las grandes protagonistas de La Academia de Showmatch tras llegar a la pista del certamen de EL Trece como reemplazo de Débora Plager en el ritmo del caño. Ahora, una inesperada actitud de no querer darle una nota a Los Ángeles de la Mañana, le valió una crítica de Yanina Latorre.

El encargado de darle pie al comentario de la panelista fue el propio Ángel de Brito, al revelar al aire la decisión de la bailarina, que recientemente fue confirmada como nuevo ingreso titular al certamen de Marcelo Tinelli.

Noelia Marzol durante su reemplazo en La Academia. Foto: Instagram @noeliamarzolok

"Pasamos un audio de Noelia Marzol porque ayer no pudimos hacerle nota. No da nota. Le presté mi camarín y no nos dio una nota. Hay dos cámaras en LaFlia, no es que hay doscientas. Está la de LAM y la de La Previa de La Academia", reveló el conductor de LAM. Sin creer el comportamiento de Marzol, Yanina Latorre disparó sin dudar: "Pero, ¿por qué? Ay, se agrandó la Chacarita. ¡Pero estamos todos locos!".

Tras criticarla, la panelista destacó la buena onda de Celeste Muriega, invitada al piso tras quedar como bailarina oficial. "Por suerte acá está Celeste Muriega que las rema todas".

Recordemos que la semana pasada, de Brito le hizo un reclamo en vivo a la producción de Tinelli por sacarlo de su camarín para dárselo a Marzol. "Me sacaron el camarín para dárselo a Noelia Marzol", dijo Ángel, afirmando en su momento.