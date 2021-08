La Academia: Pampita cerró la ronda del caño a pura sensualidad

Cuando Marcelo Tinelli anunció que Pampita sería la encargada de finalizar con el baile del caño todos se sorprendieron. Su performance tuvo un gran valor: no solamente es el ritmo que más dificultad trajo a la competencia, sino que además, la jurado de La Academia dio a luz a su hija hace dos semanas.

Pero en realidad Pampita ya había estado ensayando con una profesional y estaba preparada para sorprender al público. "Música maestro, un poquito, vamos", anunció Tinelli para presentar a la modelo. Vestida con short de cuero y body negro, hizo de las suyas al ritmo de Need You Tonigh, de INXS, dejando a todos con la boca abierta. "Tremendo", dijo Tinelli. "¡Impresionante! ¿Cuánto hace que fuiste mamá?", le consultó el conductor. "Dos semanas", respondió sonriente la modelo. Y aclaró: "No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía".

Para atajar las críticas, aclaró que antes de aceptar el desafío había consultado con su médico. "Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Subí y bajá'. Pero todos los trucos invertidos son imposible, porque no me reacciona todo esto...", comentó señalando su zona media.

Pampita en pleno pole dance. Foto: Instagram @pampitaoficial

Recordemos que la modelo había estado en el centro de la polémica por tomar la decisión de puntuar con un "0" a todos los que habían pedido reemplazo para el baile de caño en ShowMatch. Como para dejar en claro su postura de que aún con lesiones se podía intentar hacer este ritmo, Pampita aceptó la propuesta de cerrar el ritmo.