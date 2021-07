Sabrina Rojas reveló fuertes detalles de su separación de Luciano Castro: "Ya no nos aguantábamos más"

Sabrina Rojas estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana. Durante la entrevista, la modelo confesó los motivos por los cuales decidieron separarse de Luciano Castro, tras doce años en pareja. Igualmente, dejó las puertas abiertas a una reconciliación.

"Solterísima, ejercitando la soltería porque uno nunca sabe si se arregla o no. Lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos, esta es la que más estoy disfrutando. La gente nos quiere ver juntos pero la cosa es que nosotros tenemos que querer y ya no nos aguantábamos más", reveló con sinceridad.

Sabrina Rojas junto a Ángel de Brito en los estudios de LAM. Foto: Instagram @losangeles_ok

Luego, la modelo habló de cómo los afectó como pareja la pandemia: "La convivencia, ya hay momentos… estuvimos casi doce años y una pandemia de año y medio que a nosotros nos agarró trabajando juntos. Volvimos de Mar del Plata y ahí entramos en casa y no nos separamos más porque no laburábamos".

Finalmente, Sabrina explicó que la falta de trabajo fue una de los principales causas. "No le voy a echar la culpa a pandemia pero parte de eso, de que no podamos salir un poco a hacer nuestras vidas, fue mucho tiempo juntos. Nos encontramos en pandemia en un momento, que tal vez es el común de la gente pero no el nuestro, con niños las 24 horas en casa sin ayuda. No podés trabajar, no podés salir y te desmotivas", concluyó.