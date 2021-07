La Voz: Ricardo Montaner se emocionó hasta las lágrimas con la trágica historia de una participante

Anoche, los participantes de La Voz Argentina volvieron a demostrar su talento en otra ronda de audiciones a ciegas. Además, cada competidor suma su historia de vida y la más conmovedora fue la de Luciana Irigoyen, una joven de Río Cuarto que emocionó a Ricardo Montaner.

Tras interpretar "Marinero de luces" de Isabel Pantoja, conquistó el voto del jurado. Al finalizar la canción, Ricardo le preguntó un poco más de ella para conocerla: "Quiero que me hables de tu familia, qué hacen tus padres, si te apoyan en tu carrera musical, ¿cómo es la cosa?".

"¡Qué pregunta la tuya! Mi mamá murió hace un mes y pensé que no iba a cantar nunca más, pero ahí voy a decir mi decisión. Mi mamá se fue en mis brazos mientras yo le cantaba La gloria de Dios", dijo la joven. "Quiero que sepas que valoro eso que acabas de decir y hoy tu mamá está disfrutando muchísimo desde el cielo viéndote triunfar. Vamos a cantar la canción antes de que termine el programa y te voy a llevar de la mano hasta la final", le prometió el cantante.

"Yo vengo de una familia de músicos. Todos cantaban menos yo y un día mi mamá me prometió 100 pesos si cantaba en un karaoke. Cuando lo quise pensar, ya estaba arriba del escenario y cuando me estaba yendo, los dueños del bar me ofrecieron cantar ahí", contó Luciana, que recordó que fue telonera de Soledad Pastorutti en una ocasión. "Me hice un tatuaje con el nombre de mi mamá porque de alguna manera todo lo que soy se lo debo a ella", agregó.