Tras criticar duramente al programa de Mariana Fabbiani, Juana Viale habló de su precipitado final

Mariana Fabbiani sufrió el embate del rating y su programa Lo de Mariana (El Trece) llegó a un precipitado final a solo dos meses y medio de su debut. Respecto al levantamiento del ciclo, habló Juana Viale, quien teimpo atrás había criticado duramente el envío de su colega, señalando que era “una copia” de Almorzando con Mirtha Legrand.

“Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión”, expresó Juana en un móvil de Intrusos (América). Y luego, sobre sus dichos anteriores explicó: “Es realidad no dije ninguna locura y creo que opinás lo mismo”.

Remarcando su pesar por el fin del envío de Mariana Fabbiani, Juana Viale expresó de manera categórica: “¿Cómo alguien se va a alegrar? ¿Cómo pueden pensar y creer que una persona se va a poner feliz de que levanten un trabajo? De verdad. Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas”.

Las palabras textuales que había dicho Viale a comienzos de mayo fueron: “Cada uno es libre de crear y de copiar. El formato de Mirtha existe hace 53 años. Quizá le hicieron una propuesta a Mariana... La verdad es que no sé si es de parte del canal o de la productora, pero es una copia. Al pan y pan y al vino vino. Está mal negar que es una copia. Quizá quisieron hacer algo diferente y les quedó igual”.