La furia de Sabrina Rojas al ver una fake news de su hija Esperanza

Un par de días atrás, se difundió que Esperanza, la hija menor de edad de Sabrina Rojas y Luciano Castro había debutado como modelo profesional. Al ver esto, la actriz hizo un fuerte descargo a través de sus historias de Instagram en señal de repudio por la falsa información que circuló en varios portales.

"Para los portales que escriben (no sé por qué) cosas que no suceden, quiero decirles que mi hija jamás debutó como modelo. Eso sería trabajar en una producción con un contrato firmado y exponer a mi hija a horas de trabajo", comenzó diciendo furiosa.

El descargo de Sabrina Rojas en la red

Y agregó: "No sé si está bien o mal, pero jamás sucedió. Simplemente, le saqué fotos en mi casa con mi teléfono para agradecer unos regalos que le mandaron. Por favor, con estas cosas no. Se que suelen inventar y exagerar cualquier situación, pero con mis hijos no".

Finalmente, cerró indignada: "Es que después tengo que ver cómo la gente opina si está bien o no que yo haga trabajar a mi hija cuando ¡no es mi caso! Un poco de responsabilidad, más cuando se trata de menores".

La indignación de Sabrina Rojas por una fake news de su hija Esperanza

Castro y Rojas se conocieron en 2010 y a los seis años se casaron en secreto. Recientemente, anunciaron su separación. A pesar de su ruptura amorosa, la pareja continúa manteniendo una muy buena relación por los dos pequeños que nacieron fruto de su amor.